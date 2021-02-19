Міненерго планує збільшити податок на СО2 для компенсацій "зеленій" енергетиці

У Міністерстві енергетики опрацьовується рішення щодо збільшення податку на викиди СО2 та використання цих коштів для компенсації різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

Як передає Укрінформ із посиланням на сторінку Міненерго у Фейсбуці, про це т. в. о. міністра Юрій Вітренко заявив на зустрічі з представниками Європейсько-Українського енергетичного агентства й Української вітроенергетичної асоціації.

"Зелені" облігації є, можливо, найбільш важливим короткостроковим заходом, тому що він допомагає повністю вирішити проблему із накопиченим боргом і частково компенсувати різницю між "зеленим" тарифом та ринковою ціною цього року. На довгострокову перспективу опрацьовується таке рішення як збільшення податку на викиди СО2 та використання цих коштів для компенсації різниці виробникам "зеленої" електроенергії", - зазначив він.

За словами Вітренка, нині цей податок (Carbon tax) в Україні в десятки разів менший, ніж у Європейському Союзі, водночас викиди - найбільші.

"Це буде справедливо: хто забруднює довкілля і негативно вливає на зміну клімату, ті платять. Ті, хто робить умови життя кращими, довкілля - чистішим, отримують певну компенсацію", - сказав Вітренко.

Як повідомлялось, ПрАТ НЕК "Укренерго" для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець" на початку січня 2021 року підписало три кредитних договори з державними банками - Укрексімбанком, Ощадбанком та Укргазбанком - на виділення 10,25 млрд грн. На початку лютого частину зазначених кредитних коштів було переведено на рахунки "ГарПока".

15 лютого в Укренерго заявили, що розглядають два варіанти погашення багатомільярдного боргу перед "Гарантованим покупцем": залучення коштів через випуск "зелених" облігацій та залучення кредиту міжнародних фінансових організацій.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт No5041, який передбачає фінансову підтримку ДП "Гарантований покупець" для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії за рахунок випуску ОВДП на суму 25,014 млрд грн. За матеріалами Укрінформ.