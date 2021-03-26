Мінфін: п'ять факторів, що дозволили перевиконати доходи держбюджету-2020

Міністерство фінансів визначило п'ять факторів, що дозволили перевиконати дохідну частину Державного бюджету України за 2020 рік на 54 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за підсумками року, попри на цілий комплекс негативних чинників, спричинених корона кризою (зниження прибутку підприємств, зменшення імпорту та експорту товарів, скорочення обсягів видобування природного газу та нафти, послаблення гривні та ін.) план за доходами Державного бюджету України за 2020 рік було перевиконано на 54 млрд гривень.

Це стало можливим завдяки: підвищенню ефективності адміністрування податків і зборів, удосконаленню роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, ліквідації схем ухилення від сплати податків, зростанню середньої заробітної плати та одноразовому надходженню податку на прибуток та дивідендів від НАК "Нафтогаз України" за результатами Стокгольмського арбітражу.

Найбільше перевиконання до держбюджету принесли: внутрішні ПДВ (+40,2 млрд грн), акцизний податок (+6 млрд грн) та ПДФО (+6 млрд грн).

До Державного бюджету України у 2020 році надійшло 1 076 млрд грн доходів, що на 54 млрд грн більше, ніж планувалося після квітневого перегляду Основного фінансового документа.

За матеріалами Укрінформю