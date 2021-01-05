Мінфін відзвітував про перевиконання бюджету по доходах у 2020 році

За 2020 рік загальний фонд державного бюджету було виконано із дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 274,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.

За оперативними даними Держказначейства, за 2020 рік видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1098,3 млрд грн, або 96,7% річного розпису (за січень-листопад 2020 року розпис видатків загального фонду було виконано лише на рівні 90,3%).

Соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень, повідомили у Мінфіні.

Нагадаємо, Україна в останні дні грудня 2020 року залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на $ 340,7 млн. За матеріалами LB.ua