Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 грн - Шмигаль

Мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня зросте до 2600 грн. Про це 6 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент видання "Гордон".

Підвищення відбудеться у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

За словами Шмигаля, уряд збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду на 18 млрд грн, це дає змогу провести заплановане підвищення пенсії.

"Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат і соціальних виплат відбувається й буде відбуватися регулярно", - сказав прем'єр.

За даними Пенсійного фонду, усього в Україні понад 11,1 млн пенсіонерів, із них 8 млн 330 тис. отримують пенсію за віком. Середній розмір пенсії за віком - 3539 грн.

За прогнозами уряду, за 15 років пенсіонерів в Україні буде удвічі більше, ніж працевлаштованого населення, і держава не зможе платити їм пенсії.

У березні міністерка соціальної політики України Марина Лазебна говорила, що її відомство працює над збільшенням середніх пенсій в Україні в півтора - три рази. "Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину", - сказала міністерка.