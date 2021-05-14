Мінсоцполітики дало п'ять місяців, аби переоформити документи на субсидії

З травня 2021 року відбулися зміни у Програмі житлових субсидій. Для оформлення цього виду допомоги на наступний період громадяни мають подати оновлену заяву та декларацію.

Про це нагадує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"З метою уникнення утворення черг, на підставі документів, поданих протягом усіх 5 місяців неопалювального періоду, тобто, у травні - вересні 2021 року, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року", - наголосили у міністерстві.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів: через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи; безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад; заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення; через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Бланки Заяви та Декларації можна роздрукувати з сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою.

Також зазначається, що наразі Мінсоцполітики додатково аналізує критерії призначення житлових субсидій з метою спрощення окремих умов їх призначення.