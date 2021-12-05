Мін'юст отримав позовну заяву китайської сторони через "Мотор-Січ" та вважає вимоги необґрунтованими

Міністерство юстиції отримало позовну заяву від китайських інвесторів через компанію "Мотор Січ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відомстві повідомили на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, міністерство отримало повний текст позовної заяви 15 листопада, вона містить вимоги на суму 4,59 мільярда доларів.

Йдеться про позов, який китайська сторона ініціювала в 2020 році. Мін'юст отримав запит про арбітражне провадження зі стислим змістом позовних вимог у грудні минулого року.

"Звертаємо увагу, що позивачем у цьому арбітражному провадженні є не компанія "Beijing Skyrizon", а шестеро фізичних осіб-громадян Китайської Народної Республіки. Арбітраж засновано ad hoc, місцем арбітражного провадження обрано місто Гаага, Нідерланди. Адмініструючий орган - Постійна палата третейського суду у Гаазі", - повідомили в міністерстві.

У відомстві уточнюють, що позовні вимоги стосуються не компенсації за націоналізацію, а виплати відшкодування Україною за, як стверджують позивачі, "порушення режиму справедливого ставлення та експропріацію інвестицій". За позицією інвесторів, це суперечить угоді між Пекіном та Києвом про заохочення та взаємний захист інвестицій 30 травня 1993 року.

"Позиція держави Україна полягає у тому, що заявлені китайськими інвесторами позовні вимоги є необґрунтованими, а у Трибуналу відсутня юрисдикція на розгляд відповідної справи. Позовна заява та додані до неї докази досліджуються Мін'юстом разом із юридичним радником держави Україна у цьому арбітражному провадженні", - йдеться у відповіді.

Водночас, як зазначають у міністерстві, завчасне розголошення деталей захисту України "може зашкодити інтересам держави".

Китайська газета Global Times повідомила 29 листопада, що компанія Skyrizon вимагає від України 4,5 мільярдів компенсації через санкції у позові до міжнародного арбітражу в Гаазі.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. 5 грудня китайська сторона направила українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна "відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій".

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії "Мотор Січ".