Місія МВФ приїде в Україну у вересні

Директор розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала дуже конструктивною розмову з президентом України Володимиром Зеленським у середу й анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні.

"Дуже конструктивний дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським про успішний економічний прогрес України в рамках програми МВФ", - написала вона в Twitter за підсумками розмови в середу ввечері.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine's sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL - Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

Голова МВФ висловила надію на продуктивну роботу з питань, які лишилися, під час місії у вересні.

Раніше президент Володимир Зеленський завив про те, що Україна виконала зобов'язання перед МВФ, які були необхідні для отримання траншу.

Нагадаємо, що 9 липня Виконавча рада МВФ погодилась на новий спільний розподіл спеціальних прав запозичень (СПЗ) на суму 650 млрд доларів.

Раніше Зеленський заявив, що Україна обов'язково зробить те, що пообіцяла, і може отримати транш від МВФ восени. Але при цьому він зазначив, що в разі його відсутності глобальної проблеми не буде. Але повідомлялося, що МВФ не бачить підстав для виділення нового траншу для України.