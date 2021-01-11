Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представництво Міжнародного валютного фонду.

У представництві нагадали, що через пандемію місія онлайн веде перемовини з українською владою. Обговорюють, зокрема, останні економічні події, а також заходи і реформи, необхідні для завершення першого перегляду програми.

"Місія... сьогодні (11 січня. - Ред.) поновлює свою роботу зустрічами з представниками влади", - сказано у відповіді на запит агентства.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що на початку січня Україна знову розпочне роботу з місією Міжнародного валютного фонду.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Він наголосив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов'язків у межах програми stand-by. Так, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

Переговори Києва з МВФ поновлюються. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні має розпочати перегляд чинної півторарічної програми фінансування, обсяг якої становить 5 мільярдів доларів. На своїй офіційній сторінці в Twitter український президент уже привітав поновлення переговорів. Для отримання кредиту МВФ, Україна взяла на себе зобов'язання внести зміни до закону про банківську діяльність. Перший транш у 2 мільярди 100 мільйонів доларів нам дали ще в червні. Нинішній етап перемов через пандемію відбуватиметься онлайн. За матеріалами ТСН.