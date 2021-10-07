Міжнародні резерви України через пікові виплати зовнішніх боргів у вересні зменшилися більше ніж на 9%

Станом на 1 жовтня золото-валютні резерви України скоротилися до $28,7 млрд (в еквіваленті). Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

За даними НБУ, у вересні міжнародні резерви зменшилися на 9,2% у зв'язку з проходженням періоду пікових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

"Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті склав $2,557 млрд. Зокрема, на обслуговування та погашення зовнішніх державних облігацій було спрямовано $2,521 млрд, а на обслуговування внутрішніх держоблігацій - $2,1 млн. Валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП склали $216,9 млн", - уточнили в Нацбанку.

Також на обсязі міжнародних резервів позначилася переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їхня вартість зменшилася на $202 млн, зазначили в НБУ.

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15%, станом на 1 січня 2021-го вони були $29,133 млрд (в еквіваленті).

Станом на 1 вересня золото-валютні резерви України були $31,6 млрд (в еквіваленті). Отже, за минулий місяць вони скоротилися на $2,9 млрд. За матеріалами Гордон.