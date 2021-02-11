МОЗ визнало роботу держпідприємства "Медичні закупівлі України" 2020 року неефективною.

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МОЗ) 2020 року зірвало закупівлі препаратів і медвиробів на суму приблизно 1 млрд грн, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на пресбрифінгу в Києві 11 лютого, передає кореспондент видання "Гордон".

"Ми вважаємо відповідальним за колосальні втрати в майже 1 млрд грн керівника ДП "МЗУ" Арсена Жумаділова. Загалом Міністерство охорони здоров'я України визнало роботу ДП "МЗУ" у 2020 році неефективною. Наприкінці 2020 року виявилося, що згадане підприємство зірвало закупівлі на 949,7 млн грн із 5,982 млрд грн. Із 483 позицій 108 було не закуплено і зірвано", - сказала Шаталова.

Зазначена сума як невиконана в межах бюджетного року повернулася до загального фонду держбюджету, додала заступниця міністра.

ДП "Медичні закупівлі України" не виконало закупівлі за важливими напрямами, де лікування хворих має бути безперервним, зокрема, з дитячої та дорослої онкології, серцево-судинних захворювань.

"Крім незакуплених позицій, ДП не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції на 163,6 млн грн за напрямком "антиретровірусна терапія", чим поставило під загрозу безперервність лікування 117 тис. пацієнтів із ВІЛ- інфекцією. 100,5 млн грн не оплачено за контрактами за напрямком "серцево- судинні захворювання", понад 60 млн грн - за напрямком "доросла онкологія". Також не оплачено контракти за напрямком дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП, ідіопатичної сімейної дистонії", - зауважила вона.

Окремо Шаталова вказала на зрив закупівлі 48 ангіографічних рентгенівських систем більше ніж на 1 млрд грн і 110 автомобілів швидкої медичної допомоги на суму 191 млн грн.

Шаталова наголосила, що МОЗ змогло вирішити проблеми, щоб забезпечити українців ліками.

"Хвилюватися не потрібно. Необхідні кошти будуть залучені з рахунків міжнародних закупівельних організацій, які залишилися внаслідок економії за бюджетами попередніх років, зокрема 2019 року", - підкреслили в МОЗ.

Заступниця міністра зазначила, що службова недбалість ДП "МЗУ" має стати предметом розгляду відповідних держорганів. Діяльність держпідприємства має контролювати наглядова рада, вважає чиновниця.

Шаталова стверджує, що МОЗ завжди оперативно реагує на листи ДП "Медичні закупівлі України", але з кінця минулого року міністерство стало "ціллю для брудних інформаційних атак, брехні, перекручень, фальсифікацій і маніпуляцій". За її словами, МОЗ 4 січня отримало звіт від Держказначейства і "мало шок".

Жумаділов 3 січня звинуватив міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в самостійному призначення постачальника вакцини проти коронавірусу. Потім держпідприємство говорило, що у нього від початку 2021 року немає фінансування, оскільки Міністерство охорони здоров'я України не затвердило тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік. Після конфлікту з призначенням постачальника вакцини проти COVID-19 з'явилася інформація про можливе передання права на закупівлю вакцин від держпідприємства "Медзакупівлі" міжнародній компанії Crown Agents. Компанія бере за свої послуги від 4,5% до 5% комісії, зазначало видання "Українська правда" .

3 лютого за заявою Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро НАБУ почало досудове розслідування про ймовірні зловживання під час закупівлі Україною вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника "Лекхім".

У січні народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова звинувачувала Міністерство охорони здоров'я України у зриві закупівлі вакцини проти COVID- 19 NVX-CoV2373 (її розробила американська компанія Novavax) у шість разів дешевшої за препарат Sinovac Biotech. За інформацією Устінової, держпідприємство "Медичні закупівлі" було на фінальній стадії переговорів із виробником вакцини компанією Serum Institute of India, проте Степанов зупинив цей процес і доручив почати переговори щодо закупівлі китайської вакцини в компанії Sinovac Biotech. Згодом фірмою-постачальником стала українська фармацевтична компанія "Лекхім".

У МОЗ відповіли, що підписали договір із тією компанією, яка була ближче до завершення третьої стадії клінічних випробувань. За словами Степанова, Україна закуповує вакцину CoronaVac за ціною, однаковою для більшості країн світу. Міністр охорони здоров'я підкреслив, що $3 - це вартість вакцини під час закупівель у межах механізму COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19), у разі комерційної закупівлі ціна зовсім інша.

За інформацією Reuters, "Лекхім" подав документи для реєстрації в Україні препарату CoronaVac, однак постачання можуть перенести на початок квітня через затримки з боку регулювальних органів. За матеріалами "Гордон".