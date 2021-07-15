МВФ чекає більшого прогресу в українських реформах

Міжнародний валютний фонд (МВФ) позитивно оцінив переговори з міністром фінансів України Сергієм Марченком, однак висловив очікування на подальший діалог і досягнення більшого прогресу реформ в Україні.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується України, ми продовжуємо тісну взаємодію з урядом у питаннях реалізації заходів (за програмою - ред.) і реформ, необхідних для просування вперед", - зауважив представник Фонду.

У цьому контексті він згадав "дуже конструктивні зустрічі з міністром фінансів (України - ред.) Сергієм Марченком". За його словами, були обговорені питання незалежності НБУ, банківського нагляду, фіскального дефіциту, кроків української влади щодо боротьби з корупцією.

Райс зауважив, що МВФ вітає ухвалення законів в Україні, спрямованих на зміцнення судової системи, однак, за його словами "потрібно домогтися більшого прогресу у інших секторах". Отже, підкреслив представник Фонду, "переговори з владою (України - ред.) продовжуватимуться".

У червні 2020 року МВФ затвердив нову програму кредитування для України в режимі Stand-By. Домовленість передбачає виділення $5 мільярдів та розрахована на 18 місяців.

Упродовж минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко перебував у Вашингтоні для переговорів з керівництвом МВФ щодо подальшої взаємодії за програмою, а також представниками уряду США.