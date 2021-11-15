МВС: повне інженерне облаштування кордону з Білоруссю обійдеться у сім мільярдів

Повне інженерне облаштування кордону України з Білоруссю коштуватиме 7 мільярдів гривень, на облаштування принаймні найнебезпечніших десяти ділянок потрібно 189 мільйонів. Такі дані оприлюднив у понеділок директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, пише УНН.

"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі с

Він нагадав, що між Україною і Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року, а отже, нелегальні мігранти, які потрапили на територію України з Білорусі, повинні бути видворені назад, і РБ зобов'язана буде їх прийняти.

Окрім того, зі слів Шевченка, Державна прикордонна служба і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку. Йдеться про прибуття паломників-хасидів з території Білорусі у вересні 2020 року.

"Але кордон і на півночі, і на сході все одно треба терміново будувати і виділяти на це ресурси", - зазначив директор департаменту комунікації МВС.

8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни. На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

У ніч на 10 листопада дві групи мігрантів увірвалися до Польщі з Білорусі, їх затримали. Також прорив невеликої групи фіксували 13 листопада.

10 листопада Білорусь заявила про нарощування військ ППО на кордоні з ЄС.

Щоб уникнути напливу мігрантів з Білорусі, Україна посилить охорону державного кордону з країною-сусідом. Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найбільш уразливі ділянки українсько-білоруського кордону будуть посилені додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. Йдеться про 8,5 тис. силовиків.

За даними СБУ, українські спецслужби наразі не фіксують планів щодо пересування іноземних біженців з Білорусі на територію України, але у випадку, якщо ситуація на польсько-білоруському кордоні загостриться, такий розвиток подій стане можливим і для України. За матеріалами УНН.