На державних ТЕС закінчилося вугілля: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі

З 1 листопада Україна відновить імпорт електричної енергії з Білорусі через дефіцит вугілля на державних ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на підсумки аукціону "Укренерго" на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".

"Укренерго" на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".

НАЕК "Енергоатом" викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ "Електро Ком'юніті".

Нагадаємо, починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.

Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.

У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.