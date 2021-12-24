На європейському ринку суттєво знизилася ціна на газ

Ціна на газ у Європі під час біржових торгів у п'ятницю опустилася нижче за $1300 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE.

Як повідомляє ТАРС, ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $1253 за 1 тис. куб. м, або EUR107 за МВт-год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт-год).

Загальне зниження вартості газу з початку дня становить 19%.

Біржова ціна газу в Європі 21 грудня вперше в історії подолала позначку $2000 за 1 тис. куб. м на тлі холодів і при аномально низьких запасах газу в європейських підземних сховищах.

Сильний вітер підвищив виробництво вітрової генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ у Європі на третину від історичного максимуму вівторка. Оновлений прогноз погоди обіцяє регіону сильну відлигу останніми днями року.

Внесок вітрової генерації у виробництво електроенергії в Європі у четвер зріс до 13,8% після 7,1% у середу й тримісячного мінімуму у 5,52% у вівторок, свідчать дані асоціації WindEurope.

Минулого тижня (з 13 до 19 грудня) внесок вітряків становив у середньому 13,7%. За матеріалами ua.news, Мінфін.