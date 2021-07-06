На Вінниччині тихенько та незаконно продали землі на понад 1 млн грн

Вінницькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, які організували у м. Вінниці схему з незаконного привласнення земельних ділянок громадян (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 362 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише agronews.ua.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації попередньо розробленого плану двоє організаторів залучили двох "підставних" осіб - пособників, від яких отримали персональні дані та особисті документи землевласників. Після цього спільники подали державному реєстратору підроблені правовстановлюючі документи на земельні ділянки.

Реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями, протиправно змінив дійсних власників двох земельних ділянок, вартість яких сягає понад 1 млн грн, на "підставних" осіб. Далі земельні ділянки незаконно продали третій особі за суму ринкової вартості.