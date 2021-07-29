НАБУ і САП просять суд про арешт Януковича і його сина у справі Межигір'я

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Вікторові Януковичу і його синові Олександру Януковичу, повідомила пресслужба НАБУ.

"Вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем", - повідомили в НАБУ 28 липня.

Дії експрезидента кваліфікують за статтями "привласнення, розтрата чужого майна", "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", його сина - за цими ж статтями як співучасника, йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що розслідують справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Водночас адвокати експрезидента заявили, що ані Янукович, ані його син не є підозрюваними у справі Межигір'я, і це нібито підтвердив у 2018 році Печерський райсуд Києва, а НАБУ, за їхніми словами, поширює "неправдиву інформацію".

У НАБУ заяву захисників Януковича наразі не коментували.

"Межигір'я" раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни у лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині у резиденції відбуваються екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком "Межигір'я" опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали "Межигір'я" АРМА для пошуку того, хто керував би колишньою резиденцією Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, - в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше - 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати "Небесною сотнею". Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.

За матеріалами Радіо Свобода