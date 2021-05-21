НАБУ оскаржить рішення про закриття справи Роттердам+

Національне антикорупційне бюро оскаржить рішення про закриття справи Роттердам+.

Як передає Укрінформ, про це НАБУ повідомляє у Телеграмі.

"Долю справи Роттердам+ має вирішити суд - лише так можна дослідити повноту і переконливість зібраних детективами НАБУ доказів й надати їм справедливу оцінку. Рішення нового старшого групи прокурорів Дениса Демківа про закриття так званої справи Роттердам+ 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об'єктивності. Це рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи", - ідеться у повідомленні.

У НАБУ заявляють, що йдеться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів.

"У заслуховуванні справи у присутності в.о. керівника САП та інших прокурорів групи новий старший групи прокурорів відмовив. Він проігнорував і думку свого колеги - прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, - який готовий представити обвинувачення у суді", - наголошують у НАБУ.

Бюро оскаржить рішення про закриття справи до в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож НАБУ впевнене - надати оцінку і поставити крапку має лише суд", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

5 травня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у справі Роттердам+ Віталія Пономаренка, який тричі її закривав.