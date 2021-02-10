НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти COVID-19

Національне антикорупційне бюро України у лютому почало розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

Про це повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає УНН.

"Без прізвищ, знову ж таки. НАБУ дійсно розпочало розслідування. Це розслідування розпочате в лютому, тобто, ми буквально кілька днів тому тільки це розпочали. Розслідується стосовно закупівлі вакцин. Без деталей, без назв, це є судова таємниця, на даний час досудового розслідування", - сказав Грищук, у відповідь на запитання, чи розслідує НАБУ підозру у зловживанні службовим становищем міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, у зв'язку з нібито заблокованими ним іншими угодами про закупівлю вакцин проти коронавірусу на користь підписання угоди з "Лекхімом" про вакцину Sinovac, а також про штучне завищення вартості вакцини.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша країна домовилася про постачання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників - компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax.

За словами співголови фракції "Європейська Солідарність" Артура Герасимова, представники влади Зеленського таємно вакцинується від коронавірусу.

Нагадаємо, що Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що питання вакцинації громадян України від коронавірусу досі не вирішене, бо в команді Зеленського думають, як заробити тепер уже на вакцинах. За матеріалами Прямий канал.