НАБУ повідомило про підозру трьом екс-посадовцям "приватбанку"

Трьох колишніх високопоставлених чиновників ПриватБанку підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підозру вручили колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку, який 22 лютого намагався покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, ексголові правління банку і начальниці департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника голови правління пов'язаної з банком юридичної особи.

За даними слідства, в грудні 2016 року підозрювані усвідомлюючи, що ПриватБанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним і перейде під контроль держави, і розуміючи, що в зв'язку з цим із 19 грудня 2016 року ці фірми втратять контроль над грошовими коштами банку, "підготували і реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови".

"Він полягав у протиправному нарахуванні та виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії в зв'язку зі зростанням курсу гривні до долара США на користь пов'язаної з банком юридичної особи за наявними депозитними договорами. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалася", - відзначили в ОГП.

Крім цього, за даними слідства, заплановані нарахування та виплата винагороди були порушенням вимог закону про банки, яким встановлено, що угоди, які здійснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умов, які не є поточними ринковими умовами.

Для прикриття розтрати грошей ексчиновники підробили документи заднім числом. Таким чином, підозрювані завдали збитків сумою 136 млн гривень, зазначили в Офісі генпрокурора.

У пресслужбі НАБУ уточнили, що двом іншим ексчиновникам банку повідомлення про підозру відправлено поштою, оскільки місцезнаходження підозрюваних не встановлено.

22 лютого в аеропорту Бориспіль працівники Національного антикорупційного бюро посадили літак із топфігурантом справи ПриватБанку Володимиром Яценком, який хотів втекти з України. Яценко - права рука Олександра Дубілета і особистий банкір Ігоря Коломойського - перший ексменеджер ПриватБанку під підозрою НАБУ в розтраті.

Джерело: LIGA.Бізнес