Нацбанк очікує зниження держборгу України в 2021 році до 55,8% ВВП

Державний і гарантований борг України після зростання минулого року з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП у 2021 році знизиться до 55,8% ВВП, такий оновлений прогноз міститься в інфляційному звіті Національного банку.

"Дотримання зваженої фіскальної політики в умовах зростання економіки та низької волатильності обмінного курсу дасть змогу відновити зниження рівня державного та гарантованого державою боргу, а також утримувати його нижче 60% ВВП", - зазначає НБУ.

Згідно з його оцінками, за перші два місяці цього року борг уже знизився до 58,4% ВВП і становить в абсолютному вираженні 2,55 трлн грн (36,5% - у нацвалюті й 63,5% - в іноземній валюті).

Нацбанк наголошує, що поточного року уряд усе ще зберігатиме значний дефіцит бюджету (за оцінками НБУ - 4% ВВП, 200,2 млрд грн) для пожвавлення економіки і подолання пандемії.

"Однак у подальшому в умовах стійкого зростання економіки державні стимули зменшаться, що дасть змогу поступово покращувати боргову позицію.

Відповідно у 2022-2023 роках очікується скорочення дефіциту до 3% ВВП (165 млрд грн у 2022 році й 181,9 млрд грн у 2023 році)", - зазначено у звіті.

Згідно з ним, Нацбанк не очікує у найближчі три роки фінансування НАК "Нафтогаз України" і докапіталізації держбанків. А обсяги надання держгарантій, за його оцінками, скоротяться із 80 млрд грн цього року до 34,4 млрд грн у наступному і 36,8 млрд грн - у 2023 році. За матеріалами Інтерфакс-Україна.