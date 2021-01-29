Нацкомісія з цінних паперів повідомила про порушення з боку акціонерів "Мотор Січ"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Про це йдеться на сайті Комісії.

Повідомляється, що Нацкомісія "зафіксувала грубі порушення чинного законодавства під час організації певними акціонерами та учасниками ринку загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ", а також порушення прав інших акціонерів цього товариства".

За словами регулятора, такі дії щодо проведення загальних зборів акціонерів не можуть вважатися правомірними згідно закону "Про акціонерні товариства".

"Розпочато процес правозастосування проти учасників ринку, - зазначають у НКЦПФР. В рамках своїх повноважень Комісія активно співпрацює з правоохоронними органами щодо здійснення законних заходів задля захисту прав інвесторів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів". За матеріалами Економічна правда.