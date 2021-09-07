Нацполіція України викрила чергову схему зловживань у зерновій держкомпанії

Правоохоронці викрили схему зловживання, у якій брало участь керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Про це повідомила Національна поліція України 7 вересня.

Керівники держкорпорації намагалися вивезти з України зернові культури компанії-нерезиденту, яка має заборгованість перед ДПЗКУ у розмірі $7 млн за доправлені раніше вантажі.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії у морському порту Чорноморськ та у складських приміщеннях.

У серпні Нацполіція України викрила схеми чиновників ДПЗКУ під час експортних операцій. Як стверджували у поліції, за кредитні кошти, одержані під державні гарантії, вони закуповували зернові через фіктивні підприємства і експортували товар за ціною значно нижчою за ринкову.

З січня до травня 2021 року ДПЗКУ уклала зовнішньоекономічні контракти на експорт зернових з іноземними компаніями на суму понад $231 млн. Станом на кінець липня цього року дебіторська заборгованість підприємств перед ДПЗКУ становила понад $57 млн.

Керівника ДПЗКУ і його спільника затримали в аеропорту "Жуляни" вранці 13 серпня за спробу втечі з України, повідомляли у Нацполіції України.

Слідство повідомляло про підозру керівнику корпорації й власнику кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За матеріалами Гордон.