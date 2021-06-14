"Нафтогаз" готовий судитися з "Газпромом" через заборону на транзит газу з Середньої Азії

Україна готова подати позов проти російського "Газпрому", якщо російський монополіст сприяти транзиту з Середньої Азії через газотранспортну систему України. Цей газ міг би заповнити ГТС України.

Про це сказав глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню Financial Times.

"Мова йде про десятки мільярдів кубічних метрів. Тільки лише газ із Середньої Азії може заповнити всю українську систему транзиту газу", - сказав він.

Як зазначив Вітренко "Нафтогаз" готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу з Середньої Азії по системі "Газпрому" і на узгодження можуть піти місяці.

Якщо "Газпром" відмовить, то наступним кроком буде скарга в антимонопольні органи Євросоюзу і подача позову в міжнародний арбітраж. Вітренко зазначив, що судові розгляди можуть затягнутися на роки.

"Газпром" вже 15 років забороняє транзит по своїй газотранспортній системі з Середньої Азії в Україну. За матеріалами РБК-Україна.