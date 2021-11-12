Нафтогаз має щорічно збільшувати видобування газу на 10% - Шмигаль

Кабінет Міністрів поставив перед НАК "Нафтогаз України" завдання щорічно збільшувати видобуток газу на 10%.

Про це під час ефіру програми "Право на владу" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нафтогаз має сьогодні чітку ціль збільшити видобуток українського газу і кожен рік має на 10% плюсувати", - сказав Шмигаль.

Він також повідомив, що вже підписано 8 угод про розподіл продукції з 4 українськими підприємствами та стількома ж іноземними, ще 3 такі угоди погоджені Кабміном. За словами урядовця, це дозволить мати достатньо свого газу, щоб "без стресу входити в опалювальний сезон".

АТ "Укргазвидобування" у січні-жовтні 2021 року видобуло 11,366 млрд кубометрів природного газу, що на 4,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

НАК "Нафтогаз України" має потенціал збільшення видобутку природного газу з нинішніх 14 млрд кубометрів до 24 млрд кубометрів упродовж 10 років.