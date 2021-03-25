Нафтогаз визначив ціну на газ для населення у квітні

"Нафтогаз України" встановив ціну на газ для побутових споживачів у квітні на рівні 6,86 грн за кубометр.

Про це розповів голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, повідомляє Укрінформ із посиланням на 5 канал.

"Що робитимуть інші постачальники, ми поки що не знаємо, нам самим цікаво. Але скоро дізнаємося. Завтра (25 березня - ред.) всі компанії оголошуватимуть свої ціни на квітень. Тобто ціна "Нафтогазу" буде 6,86 грн за куб. м", - сказав Коболєв.

Він додав, що для тих клієнтів, які отримують газ у Нафтогазу як постачальника "останньої надії", ціна становитиме 6,99 грн за кубометр.

Граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр Кабінет Міністрів встановив на період із 1 лютого по 31 березня 2021 року.

Газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу мінімум за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попередньої.