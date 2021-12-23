Найбільші доплати за боротьбу з COVID-19 отримували керівники медзакладів, - Рахункова палата

У доплатах медикам у рамках боротьби з COVID-19 виявлені суттєві диспропорції, найбільші виплати отримували керівники медзакладів й адміністративний персонал.

Про це заявили у Рахунковій палаті, коментуючи звіт про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною хворобою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Національна служба здоров'я України і Міністерство охорони здоров'я не забезпечили належного моніторингу за здійсненням доплат до зарплат медичним працівникам у рамках боротьби з COVID-19, що призвело до суттєвих диспропорцій, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Загалом у 2020 році доплати отримали понад 107 тисяч лікарів, майже 218 тисяч представників середнього медичного персоналу. Але наші фахівці дослідили, якщо 53 медзаклади (28%), які належать до сфери управління МОЗ, почали виплати з вересня, то 125 медзакладів (65%) - з жовтня, а 14 (7%) - лише з листопада", - розповів Пацкан.

За повідомленням, для 43% усіх отримувачів доплати становили менше 9,8 тисяч гривень, тоді як для 1% - більше ніж 179,5 тисяч гривень.

"У вересні-грудні 2020 року 9 із 10 найбільших виплат отримували керівники закладів або заступники. Наприклад, директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб в середньому щомісяця доплачував собі до посадового окладу майже 90 тисяч гривень. А заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Київського міського пологового будинку No5 отримував в середньому щомісяця майже 77 тисяч гривень доплат. Гендиректор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Івано-Франківської обласної ради - понад 66 тисяч гривень", - наголосив Пацкан.

Крім того, у Рахунковій палаті кажуть, що доплати нараховували несвоєчасно.

"Так, у грудні 2020 року Обласна клінічна лікарня Харківської облради при наявності на рахунку понад 1 млн грн не доплатила до зарплати безпосередньо зайнятим на роботах з ліквідації COVID-19 працівникам. Крім того, затримували від 1 до 2 місяців додаткові доплати до 300% зарплати. Багато лікарів, які надавали меддопомогу хворим на COVID-19, отримували доплати менші за 300%", - йдеться в повідомленні.

Через відсутність медперсоналу подекуди до роботи в екстрених бригадах медичної допомоги залучали молодших медичних сестер (санітарок) замість медсестер. "Оскільки санітарки не є членами бригади швидкої допомоги, додаткову доплату до 300% зарплати їм не виплатили. Це свідчить про нерівні умови оплати праці. Адже вони однаково перебували в зоні ризику, як і інші члени бригади", - сказав Пацкан.