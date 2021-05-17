НБУ має намір відмовитися від активного рефінансування банків

Національний банк України аналізує можливість відмови від активного рефінансування банків. Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю виданню FinClub.

Нацбанк ввів інструмент довгострокового рефінансування банків навесні 2020 року для підтримки ліквідності банків, збереження фінансової та макроекономічної стабільності в період економічної невизначеності через пандемію COVID-19.

"Зараз ситуація стабілізується. Ми обговорюємо питання згортання цього інструменту. Ми бачимо, що попит на рефінансування значно зменшився проти минулого року. Це підтверджують останні аукціони", - сказав Гелетій.

За його словами, НБУ ще не прийняв остаточного рішення про згортання програми рефінансування банків.

"Якщо буде спостерігатися стабільне економічне відновлення, ми формалізуємо це питання", - додав заступник голови НБУ.

18 березня 2020 року НБУ ввів довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років, на додаток до стандартних короткострокових інструментів.

8 травня НБУ провів перший тендер із надання банкам довгострокового рефінансування. В аукціоні брали участь 11 банків, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на термін від одного до п'яти років. За матеріаламиЛІГАБізнесІнформ.