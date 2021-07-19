НБУ надав рефінансування банкам на 371 мільйон

Національний банк України 16 липня 2021 року надав рефінансування банкам на 371 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України повідомляє, що 16.07.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-ох банків на суму 371,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50 % річних", - йдеться в повідомленні.

Національний банк починає поступово згортати екстрені заходи з підтримки банків: довгострокове рефінансування та операції своп процентної ставки. Так, із 1 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротилися з 5 до 3 років. Також обмежуються обсяги аукціонів: із липня - до 5 млрд грн, із серпня - до 4 млрд грн, із вересня - до 3 млрд грн.