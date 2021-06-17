НБУ оголосив про закінчення корона кризи в Україні

Національний банк України (НБУ) оголосив про відновлення економічного зростання і закінчення корона кризи. Про це на брифінгу 17 червня сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

НБУ згортає антикризові заходи підтримки комерційних банків, оскільки корона криза в державі закінчилася.

"Криза закінчилася. Економіка в цьому році виросте, вже росте, як ми бачимо, у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - заявив Сологуб.

Тому вже з 1 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротяться з 5 до 3 років. Також обмежать обсяги аукціонів: із липня - до 5 млрд грн, із серпня - до 4 млрд грн, із вересня - до 3 млрд грн.

Водночас періодичність аукціонів своп процентної ставки з 1 липня зменшиться з двох до одного разу на місяць, а гранична терміновість - з 5 до 3 років. Окрім того, НБУ змінить операційний дизайн монетарної політики. З 1 липня терміновість депозитних сертифікатів повернеться до докризового показника - з 7 до 14 днів. Це дасть стимули для розвитку міжбанківського кредитного ринку.

У січні Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України 2021 року. На думку аналітиків банку, 2021 року економіка України зросте на 3%, 2022-го - на 3,1%.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко повідомляв, що 2021 року глобальна економіка поступово відновиться, що призведе до відновлення і становища України.

За матеріалами Гордон.