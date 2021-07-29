НБУ вводить в обіг нову монету (фото)

Ця монета стане першою з серії “Чорнобиль. Відродження”. Кінь Пржевальського є символом відродження дикої природи – єдиним існуючим видом диких коней, що збереглися донині в первісному вигляді, і який занесено до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом “на межі зникнення”.

Монета, виготовлена з нейзильберу, матиме номінал 5 гривень.

На аверсі монети, серед іншого, розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження - коня Пржевальського, рисі, зубра, лося, ведмедя бурого.

За матеріалами УНН.