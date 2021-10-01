НБУ за місяць поповнив резерви на 140 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом вересня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 146,6 млн доларів і продав 7,0 млрд доларів. При цьому позитивне сальдо склало 139,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

У вересні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Попри це офіційний курс долара до гривні за вересень впав на 1,1% - з 26,8601 на 31 серпня до 26,576 гривні за долар на 30 вересня.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 676,7 млн доларів, продав -197,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 1 479,7 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

В липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.