НБУ забороняє українським банкам відкривати депозитні рахунки в російських рублях

З 21 листопада Національний банк України вводить заборону на депозитні рахунки фізичних осіб у російських рублях.

Про це повідомляє UATV з посиланням на постанову НБУ No103.

"Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб", - йдеться в документі.

Таким чином власники депозитних рахунків у російських рублях не зможуть поповнювати їх готівкою через каси банків.

Документ схвалено з метою забезпечення виконання вимог закону No1618-ІХ від 1 липня 2021 року, яким забороняється залучення на території України депозитів або надання кредитів, виражених у валюті держави-окупанта.

Постанова набуває чинності з 21 листопада 2021 року.

За даними НБУ, на початок вересня в українських банках на рахунках в російських рублях фізособи тримали суму, еквівалентну 321 млн гривень, при цьому на депозитних рахунках - 3 млн гривень.