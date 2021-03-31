НБУ занепокоєний рішенням апеляційного суду щодо кримських активів Ощадбанку

Національний банк уважно відстежує розвиток ситуації довкола захисту в міжнародних судових інституціях інтересів держави у справах, пов'язаних з окупацією Криму Росією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Висловлюємо занепокоєння щодо рішення паризького апеляційного суду, який відхилив рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених окупацією півострова", - йдеться в повідомленні.

Національний банк України наголошує на винятковій важливості доведення на міжнародному рівні протиправності дій РФ стосовно України, зокрема щодо загарбання українських фінансових активів під час окупації Кримського півострова.

Важлива передумова для ефективного забезпечення захисту інтересів банку та держави - злагоджена робота нової управлінської команди банку, яка повинна формуватись на засадах професійності та досвіду, вважають у НБУ.

Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених анексією півострова. Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення. За матеріалами Укрінформ.