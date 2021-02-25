ндійську вакцину для України завезли через фірму, яка торгує продовольством і килимами - розслідування

Вакцину Covishield зареєструвала фірма "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на лівому березі Києва.

Про це на своїй Facebook-сторінці написала журналістка-розслідувачка Тетяна Шустрова.

Зокрема, вона пише, що розмір статуного капіталу фірми "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснованої 3 місяці тому, становить 28 тисяч гривень. Оптова торгівля фармацевтичними препаратами вказана як основна діяльність фірми. Додаткові види діяльності, як вказано на ресурсі YouControl, також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами.

Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі - "АЕОН БІОТЕХ".

Журналістка пише, що цю фірму Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці.

"Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявку на реєстрацію", - написала журналістка, зазначивши, що для цього не знадобилися послуги посередників.

Нагадаємо, у січні очільник МОЗ Максим Степанов в одному з інтерв'ю заявляв, що на кінець лютого очікується постачання вакцини проти коронавірусу Sinovac від китайського виробника. Планувалося, що сироватку будуть закуповувати через фірму "Лекхім", яку пов'язують з Раїсою Богатирьовою - міністром охорони здоров'я часів президентства Януковича. Міністр Степанов тоді зазначив, що постачання через "Лекхім" була умовою китайської сторони.

Зазначимо, сьогодні, 25 лютого, у Києві почалася вакцинація сироваткою індійського виробництва Covishield. Першими щепилися медики, які працюватимуть у складі мобільних бригад для вакцинації, та лікарі інфекційних відділень, куди привозять хворих на коронавірус. За матеріалами https://ua.krymr.com