Немчінов - про транш МВФ: Кошти підуть на фінансову стабілізацію та подолання наслідків COVID-19

Рішення Міжнародного валютного фонду про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн дол. є позитивним сигналом для фінансової системи, оскльки кошти будуть спрямовані на фінансову стабілізацію та подолання наслідків пандемії.

На цьому наголосив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у коментарі Укрінформу.

"Надання чергового траншу у 700 мільйонів доларів у межах програми Міжнародного валютного фонду Stand-by - це дуже позитивний сигнал для фінансової системи країни, адже кошти підуть на фінансову стабілізацію, а також на подолання наслідків інфекції COVID-19", - сказав урядовець.

Він також звернув увагу на те, що дію цієї програми продовжено до 2022 року, і це також можна розцінювати як позитивний сигнал.

"Міжнародний валютний фонд у своєму рапорті відзначив, що продовжується реалізація антикорупційної реформи, реформи судової системи, інших системних реформ в Україні. Отже, це позитивно буде для економіки, а також буде хорошим сигналом для наших партнерів", - наголосив міністр Кабміну.

Виконавча рада МВФ на засіданні щодо перегляду поточної програми Stand-by для України ухвалила рішення про її продовження та виділення траншу в розмірі близько $700 мільйонів.

Президент Володимир Зеленський подякував Раді директорів МВФ за це рішення та зазначив, що кошти буде спрямовано на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19. l

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення МВФ надати Україні транш обсягом майже $700 мільйонів підтвердило статус нашої країни як надійного й відповідального партнера.