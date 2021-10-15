Незаконні дозволи: Радбез доручив СБУ перевірити понад 20 компаній, які мають ліцензії на вуглеводні

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України перевірити законність отримання дозволів компаній нафтогазової промисловості. Всього таких компаній 23. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає УНН.

Данілов зазначив, що на сьогодні 211 компаній отримали 3044 дозволів на надровидобування.

"Ми сьогодні маємо інформацію від відповідних структур про наявність не до кінця вивчених процесів в цій царині. У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні. На засіданні було доручено Службі безпеки Україні та відвідним органам розібратися, як так сталося, що ці компанії без відповідних нормативно-правових актів, які діяли на 2018 рік отримали ці дозволи. Відкрито кримінальне провадження і на наступних засіданнях буде інформування членів РНБО з цього питання", - розповів Данілов.

В березні 2021 року РНБО прийняло рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами.

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки від 16 липня поточного року про корисні копалини. Кабінету міністрів дано доручення, які покликані стимулювати їх пошук, видобуток і збагачення.