Німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації "Північного потоку-2" - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації "Північного потоку - 2".

"Нафтогаз" братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2". Таке рішення сьогодні ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", - повідомив Вітренко у фейсбуці.

Крім того, агенція Reuters теж підтвердила з посиланням на німецького мережевого регулятора Bundesnetzagentur, що "Нафтогаз України" та "Оператор газотранспортної системи України" будуть включені в поточні німецькі процедури сертифікації газопроводу, на який вони подали заявку.

18 жовтня стало відомо, що Національна енергетична компанія «Нафтогаз» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік-2» перед німецьким регулятором — «Федеральною агенцією німецьких мереж».

У керівництві НАК пояснили, що основна позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що «Північний потік-2» не можна сертифікувати, адже він не відповідає повністю європейському законодавству. Зокрема, йдеться про те, що газопровід контролюється постачальником газу – російським «Газпромом», і до нього немає доступу в третіх осіб.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті Україна-ЄС 12 жовтня зазначила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року. За матеріалами.radiosvoboda.org