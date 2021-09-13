Німецький регулятор розпочав сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2"

Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur розпочало сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомило 13 вересня видання Montel, що відстежує ситуацію на енергетичному ринку Європи.

Регулятор отримав всю необхідну документацію, на остаточне рішення витратять до чотирьох місяців.

Цю інформацію підтвердив "Інтерфаксу" прессекретар агентства Фітьо Вульф. За його словами, рішення регулятора мають передати Єврокомісії.

Про запуск газопроводу не йдеться, а лише про його сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС, пояснив він. Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може призвести до штрафів.

Рішення про введення газопроводу в експлуатацію ухвалюють інші відомства, додав Вульф. За матеріалами Гордон.