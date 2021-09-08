Новий акциз на "зелену" енергетику погіршить інвестклімат України - EUAE

Плани уряду України ввести новий акциз на електроенергію з поновних джерел енергії в розмірі 3,2% погіршить інвестиційну привабливість країни. Про це йдеться в опублікованій у Facebook заяві Європейсько-українського енергетичного агентства (EUEA).

"Нестабільна нормативно-правова база з ретроспективними змінами законодавства, зокрема ініціатива введення акцизу на електроенергію з ПДЕ (законопроєкт уже пройшов перше читання), погано позначиться на інвестиційному кліматі країни", - ідеться в заяві.

У EUAE зазначили, що за останні роки в розвиток сектору поновних джерел енергії було інвестовано €10 млрд.

"Інвестори витратили понад €400 млн на модернізацію електроенергетичної інфраструктури, де було побудовано електростанції ПДЕ", - додали в асоціації.

2 червня Кабінет Міністрів подав проєкт закону No5600, який зокрема передбачає введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з поновних джерел енергії. 1 липня Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні.

У Європейському банку реконструкції і розвитку вважають, що плани Кабінету Міністрів України ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію несприятливо позначаться на розвитку поновних джерел енергії в Україні.

Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців назвали цей законопроєкт "спробою зійти зі шляху цивілізованого розвитку економіки".

Водночас нинішні затримання з оплатою виробникам електроенергії з поновних джерел енергії вже загрожують подальшому розвитку цієї галузі в Україні, зазначають в ухваленій у середині лютого резолюції Європейського парламенту.

Міжнародна торговельна палата зверталася до влади України з вимогою виплатити борги за "зелену" енергію.

"Укррудпром" проаналізував судовий реєстр і з'ясував, що станом на 7 жовтня минулого року компаній, які подали позови до ДП "Гарантований покупець", було вже понад 50, загальна сума збитків за позовними заявами на той момент перевищила 630 млн грн.

За інформацією "Главкому", позов проти України подала, зокрема, компанія Modus Energy, яка наразі у власності громадян Литви, про цей позов стало відомо 28 квітня 2021 року. Компанія заявила, що ДП "Гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати додаткову угоду, яка передбачає скорочення доходів.

За матеріалами Гордон.