Новий максимум. Ціна на газ в Європі перевищила 1600 доларів

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи знову встановила рекорд. Сьогодні вранці вона вперше за всю історію перевищила 1600 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Так, в ході торгів вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах, після відкриття сьогоднішніх торгів, спочатку вийшла на 1559 доларів за тисячу кубів, або 130 євро за МВт год (о 09:10 за київським часом). Після чого ціна різко зросла до 1606 доларів за тисячу кубометрів газу.

Зазначимо, що вчора ціна на газ на європейському ринку вчора також встановила рекорд, сягнувши понад 1450 доларів за тисячу кубів.

Нагадаємо, ціни на нафту північноморської марки Brent вчора піднялися вище 83 доларів за барель, що є максимальними з жовтня 2018 року.