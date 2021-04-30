Облгази у березні несанкціоновано відібрали 754 мільйони кубів газу – Оператор ГТС

У березні 2021 року учасники ринку несанкціоновано відібрали 754 млн куб. м газу з системи магістральних газогонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України".

"З них 89%, або 674 млн куб. м, – відбори операторів газорозподільних мереж (ГРМ) (обл- та міськгазів). Приріст заборгованості перед ОГТСУ та нових нарахувань до сплати склав 4,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбори газу облгазами для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) з початку 2021 року зросли у 20 разів. Сукупна заборгованість перед ОГТСУ та нарахування до сплати – 9,9 млрд грн, з яких 3,5 млрд грн – це вже протерміновані борги.

Найбільшими боржниками компанії залишаються Донецькоблгаз (724 млн грн) та Тернопільміськгаз (435 млн грн). З початку 2020 року вони заборгували 1 159 млн грн, а нові нарахування до сплати, які мають бути погашені протягом травня і червня 2021 року відповідно до Постанови НКРЕКП №235 від 17.02.2021 р., склали ще 212 млн грн.

"Наразі НКРЕКП анулювало ліцензію з розподілу газу Донецькоблгазу. А перевірка правоохоронних органів виявила документи та обладнання, що свідчать про зловживання Донецькоблгазу, які призвели до збитків держави", - повідомили в Оператора ГТС.

Найбільшу динаміку зростання негативних небалансів у 1 кварталі продемонстрували Київоблгаз (306 млн грн боргів і 856 млн грн нарахувань до сплати), Львівгаз (216 та 621 млн грн), Харківгаз (124 та 437 млн грн), Дніпропетровськгаз (121 та 408 млн грн).

"За останні місяці ситуація з несанкціонованими відборами газу вийшла з-під контролю і продемонструвала необхідність законодавчих змін. Ми закликаємо всі гілки влади до їх прийняття та впровадження розподільчих рахунків (законопроєкт 3800). Це дозволить зупинити зловживання на ринку газу та стимулюватиме облгази самостійно врегульовувати свої небаланси згідно з законодавством, а не перекладати відповідальність та борги на Оператора ГТС України", – прокоментував генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

На його переконання, необхідні більш жорсткі заходи контролю діяльності ОГРМ, щоб убезпечити споживачів, а також запобігати збиткам держави. Також необхідно впровадити механізм тимчасових адміністрацій для облгазів, що системно порушують законодавство, за аналогією з тимчасовими адміністраціями у банківському секторі.

Проблема несплати за небаланси, утворені через несанкціонований відбір газу операторами ГРМ, залишається невирішеною з 2015 року. Це призвело до накопичення заборгованості у попереднього оператора ГТС (АТ «Укртрансгаз») у розмірі більше 44 млрд грн.

У I кварталі 2021 року оператори ГРМ несанкціоновано відібрали з системи магістральних газогонів майже 1,1 млрд куб. м газу для власних виробничо-технологічних витрат. Це в три рази більше, ніж за весь 2020 рік. У січні облгази відібрали з газотранспортної мережі 38 млн кубометрів, у лютому – 380 млн кубометрів. За матеріалами Укрінформ.