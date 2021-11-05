Обмеження вугілля Україні пов'язані із завантаженістю інфраструктури, заявили в Казахстані

Обмеження на транзит казахстанського вугілля через Росію в Україну пов'язані із завантаженістю інфраструктури з російського боку, повідомили агентству "Інтерфакс-Казахстан" у пресслужбі міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку республіки.

"Повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є певні обмеження у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, у четвер голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус написав у своєму Telegram-каналі, що Російська Федерація зупинила транзит вугілля, яке надходить до України з Казахстану. Він заявив, що всі відповідні постачання у листопаді заблоковані. Водночас Герус уточнив, що технічно блокування відбувається на рівні компанії "Російські залізниці", яка не підтверджує проїзду вагонів із таким вугіллям територією Росії. За матеріалами Інтерфакс-Україна