Опалювальний сезон пройде без перебоїв та підвищення тарифів - ОП

Україна цьогоріч спокійно входить в опалювальний сезон, керуючись Меморандумом про непідвищення рівня тарифів.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник керівника Офісу глави держави Кирило Тимошенко під час робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє пресслужба ОП.

"Декілька тижнів тому був підписаний Меморандум між Кабінетом Міністрів, Офісом Президента, місцевою владою і "Нафтогазом України" щодо непідвищення тарифів у всіх регіонах України на опалення саме у порівнянні з минулим роком. Знаю, що вчора відбулася сесія Полтавської обласної ради, на якій ухвалено рішення, що цього сезону діятимуть такі ж тарифи на тепло й гарячу воду для населення, що й рік тому. Тобто для людей не підвищиться вартість опалення", - цитує Тимошенка пресслужба.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що задля збереження стабільних тарифів держава надала спеціальну ціну на газ для потреб населення та соціальної сфери. "Нагадаю, що для населення це 7,42 гривні за кубічний метр, а для соціальної сфери - близько 16 гривень за кубічний метр. Саме завдяки цьому ми зможемо спокійно пройти цей опалювальний сезон, незважаючи на ціну на газ на світових ринках", - сказав Тимошенко.

Він запевнив, що газу для потреб населення в державі достатньо: "Газу цілком достатньо - жодних проблем не буде. Зараз іде підписання контрактів з кожним підприємством, що безпосередньо отримує газ. Думаю, що за найближчий тиждень ми це доробимо, і не буде жодних питань".

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко 22 жовтня ознайомився в Полтаві з роботою важливих медичних закладів, які зводять у межах "Великого будівництва".