Оператор ГТС прогнозує зменшення транзиту газу до Європи у вересні

"Оператор ГТС України" у серпні 2021 року забезпечив транзит 3,8 млрд куб. м газу до країн Європи і прогнозує зменшення обсягів транзиту у вересні.

Як передає Укрінформ, про це ОГТСУ повідомляє у Фейсбуці.

"У серпні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,838 млрд куб. м. У вересні обсяги транспортування через територію України знизяться ще більше - до 109 млн куб. м на добу - мінімального обсягу, передбаченого діючою транзитною угодою з "Газпромом" до 2025 року", - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що наслідком такої транзитної політики Росії стало рекордне здорожчання газу на європейських газових хабах - за рік ціни на "блакитне паливо" зросли втричі.

Компанія "Газпром" знову не забронювала додаткових транзитних потужностей, які пропонує ОГТСУ. Компанія постійно пропонує додаткові потужності у обсязі 63,7 млн кубометрів на добу, але жодного разу Газпром не виявив зацікавленості у збільшенні постачання газу до Європейського Союзу.

В ОГТСУ вважають, що кінцевою метою Росії є повне припинення транзиту газу через територію України, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на державу.