"Оператор ГТС України" оголосив про створення водневої магістралі через Центральну Європу

Україна створила спільний із Чехією, Німеччиною і Словаччиною водневий коридор. Про це повідомив "Оператор ГТС України (ОГТСУ) 23 вересня.

"Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої "магістралі" в Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва "зеленого" водню, через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС. Водневий коридор дозволить транспортувати водень із виробничих підприємств до споживачів водню в Чехії та Словаччині", - заявили в ОГТСУ.

У проєкті беруть участь компанії - оператори ГТС чотирьох країн: EUSTREAM (Словаччина), ОГТСУ (Україна), NET4GAS (Чехія) та OGE (Німеччина).

"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації в найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, імовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності", - зазначив заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павло Станчак.

Газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини може бути перепрофільовано для транспортування водню, вважають організатори проєкту. Наразі вивчають можливості транспортування чистого водню обсягом до 120 ГВт- год на день, додали в ОГТСУ.

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Єврокомісія 8 липня 2020 року опублікувала Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи і заснувала Європейський альянс чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance), до складу якого увійшли національні енергетичні та транснаціональні компанії, науково-дослідні установи, Європейський інвестиційний банк і провідні енергетичні та промислові компанії Європи. Серед головних завдань альянсу - залучення інвестицій і забезпечення попиту на водень за допомогою проєктів із декарбонізації енергоємних галузей промисловості.

До водневого альянсу ЄС долучилася низка українських компаній, зокрема НАЕК "Енергоатом" і ОГТСУ.

Завдяки потенціалу у виробництві і транспортуванні водню Україну названо пріоритетним партнером ЄС у реалізації Європейської водневої стратегії і постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок, повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В Україні 1 серпня набув чинності закон No810-IX, він передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей поновних джерел енергії, запровадження повної відповідальності за "небаланси" для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% 2021 року) та інші норми. Зазначені заходи дадуть змогу економити державі 7 млрд грн щорічно, вважають автори документа. За матеріалами Гордон.