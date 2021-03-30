Ощадбанк оскаржить вердикт суду в Парижі щодо скасування рішення арбітражу про виплату Росією $1,3 млрд

Ощадбанк планує негайно оскаржити рішення апеляційного суду Парижа про відсутність в арбітражу юрисдикції у справі про відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від анексії Криму.

"Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим і таким, що суперечить сформованій прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення", - йдеться в повідомленні пресслужби у вівторок.

На думку Ощадбанку, при винесенні рішення Паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав іноземних інвесторів відповідно до міжнародних угод і їх співвідношення із засобами захисту, які пропонує арбітраж.

У банку додали, що зараз розглядається питання про правильність застосування процесуального законодавства й обсягу повноважень апеляційного суду.

"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано і рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 про відшкодування Російською Федерацією збитків, викликаних анексією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Російської Федерації ", - наголошується в релізі.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Парижа 30 березня підтримав позицію Мін'юсту РФ про відсутність юрисдикції у арбітражу за позовом українського Ощадбанку на $1,3 млрд. "Зокрема, РФ вдалося довести, що так звані інвестиції, а саме, кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій", - стверджує Мін'юст РФ.

Ощадбанк засновано у 1991 році. Його єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав друге місце (268,753 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні. За матеріалами Інтерфакс-Україна.