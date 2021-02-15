Падіння економіки України сповільнилося до 0,7%

У четвертому кварталі 2020 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом торік.

За даними Державної служби статистики, у порівнянні з III кварталом року реальний ВВП у IV кварталі збільшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 8,5%.

Таким чином падіння економіки України в IV кварталі 2020 року сповільнилося після падіння на 3,5% у III кварталі.

У квітні-червні торік реальний ВВП України скоротився на 11,4% у порівнянні з II кварталом 2019 року.

У I кварталі 2020 року економіка України скоротилася на 1,3%, а в першому півріччі спад становив 6,4% після зростання на 3,2% торік.

За даними Мінекономіки, у IV кварталі 2020 року падіння ВВП майже зупинилося та склало 1%, а загалом за минулий рік економіка впала на 4,2%.

За оцінками Нацбанку, у 2020 році падіння економіки становило 4,4%, що менше ніж очікувалося в попередньому прогнозі НБУ (6%)

Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов порахував, що, виходячи з попередньої оцінки Держстату, за рік падіння ВВП має скласти 4,1%.

У І кварталі 2021 року Мінекономіки прогнозує падіння ВВП на 3%. За матеріалами finclub.net