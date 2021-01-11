Падіння ВВП за підсумками першого кварталу 2021 року може досягти 3%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України оцінює падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) за підсумками січня-березня 2021 року в 3%, повідомляється в Огляді економічної активності, оприлюдненому на сайті міністерства в понеділок.

"Якщо до прийняття рішення про карантин вихідного дня в листопаді 2020 року і введення чергового локдауна в січні 2021-го Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП в першому кварталі 2021 року, то зараз, з огляду на скорочення запасу міцності більшості ЗЕД (особливо сфери послуг) і виснаженість економіки постійними коливаннями і змінами умов роботи у 2020 році, очевидним є падіння ВВП за підсумками першого кварталу 2021 року, яке може досягти 3% ", - зазначено в документі.

"Зараз ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень в першому кварталі 2021 року зі жорсткими обмеженнями в січні є неминучим", - вказало міністерство.

При цьому міністерство очікує відновлення зростання з другого кварталу наступного року.

Водночас за підсумками січня-листопада Мінекономіки оцінює падіння ВВП на рівні 4,7% до аналогічного періоду 2019 року, скорочення зведеного індексу виробництва (СІП) за цей період сповільнилося до 5,2% в порівнянні з 6% за 10 міс. 2020 року.

У Мінекономіки відзначили, що карантин вихідного дня, введений в листопаді, уповільнив темпи зростання сфери роздрібної торгівлі та будівництва в порівнянні з жовтнем, проте не зупинив їх.

Серед позитивних факторів впливу на економічну активність міністерство назвало адаптацію деяких видів економічної діяльності до роботи в умовах карантину, а також збереження фінансової стабільності - низьку інфляцію і передбачувану стриману динаміку курсу. Крім цього населення показувало високу купівельну спроможність, а на світових ринках чорних металів і металевих рук зберігалася сприятлива кон'юнктура. Серед негативних факторів вказані низька інвестактивність і врожайність пізніх сільгоспкультур, яка була нижче торішнього рівня (кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки). За матеріалами Український журнал "Економіст".