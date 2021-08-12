Пенсії в Україні знову перерахують: кому і на скільки піднімуть виплати

В Україні до кінця 2021 року планується ще кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Окрім того, доплати отримає ще одна категорія пенсіонерів.

Про це повідомили в Пенсійному фонді Україні.

Так, з 1 жовтня 2021 року пенсіонери у віці старші за 75 років отримають доплати. Також людям від 75 до 80 років доплатять по 400 гривень.

Окрім того, мінімальний рівень їхньої пенсій буде встановлено на рівні 2500 гривень. Однак, виплати піднімуть тим людям, у яких є достатній страховий стаж - 30 і 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

Як відомо, на 1 грудня заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.

Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.

За матеріалами РБК-Україна.