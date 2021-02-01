Перекази заробітчан до України у 2020 році зросли на $200 млн попри пандемію COVID-19

Впродовж 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 мільярда доларів. Це на $200 мільйонів більше, ніж у 2019 році.

Про це йдеться у звіті Національного банку України.

Так, торік в Україну надійшло: 4,7 мільярда доларів через кореспондентські рахунки банків (у 2019 році - 3,8 мільярда); 2,69 мільярда доларів через міжнародні платіжні системи (у 2019 році - 2,2 мільярда); 4,7 мільярда доларів через неформальні канали (у 2019 році - 5,8 мільярда).

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій.

В НБУ уточнили, що приватні грошові перекази є доходом домашніх господарств, що надходить від інших домогосподарств з-за кордону, та пов'язані з тимчасовою або постійною міграцією населення.

Перекази можуть здійснювати як за офіційними каналами (через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення), так і неофіційними - шляхом передачі наявних грошей та інших матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому.

Як повідомила виданню LIGA.net повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова, через пандемію коронавірусу у 2020 році в Україну повернулося 400-500 тисяч заробітчан. Всього за кордоном працює 2,5-3 мільйони українців.

Грошові перекази українських трудових мігрантів є однією з найбільших статей надходження валюти до економіки.

У 2019 році перекази заробітчан становили 7,7% ВВП України.

У 2018 році обсяги переказів становили 10,88 мільярда доларів (8,3% ВВП України). За матеріалами hromadske.ua